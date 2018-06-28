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Esed rejimi Dera'da okul vurdu

Suriye'deki Beşşar Esed rejim ve destekçileri, ülkenin güneybatısına düzenlediği operasyonda bir okulu vurdu.

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Esed rejimi Derada okul vurdu

Dera'da bir okul hedef alındı. Okulların tatil olması nedeniyle ölen, yaralanan olmadı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) önceki gün Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısını yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Okul, Esed Rejimi, dera, saldırı, suriye, rusya, iran, abd, türkiye, Astana, gerginliği azaltma bölgesi
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