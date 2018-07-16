Esed rejimi Dera'da stratejik Harra kasabasını ele geçirdi

Beşşar Esed rejimine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, rejimin Dera'ya başlattığı operasyonda sona gelindi.

Stratejik Harra kasabası, muhaliflerin çekilmesiyle rejim güçlerinin kontrolüne geçti.

Harra, Dera ile Kuneytra'nın kesiştiği alanda bulunuyor.

Kasaba, Rusya ile muhalifler arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, ateşkes bölgesine dahildi.

Dün akşam saatlerinde rejim güçlerinin saldırısıyla Dera ile Kuneytra'nın kesiştiği alanda bulunan Harra ve Mashara'daki muhaliflerle çatışmalar yaşanmıştı.

Rejim, 2 gündür Harra kasabasına saldırılarını yoğunlaştırırken, kasabanın kuzeyinde bulunan Sarmin Köyü'nü de ele geçirmişti.

Kuneytra'ya operasyon

Esed rejimi şimdi de ülkenin güneybatısında bulunan Kuneytra'ya operasyon başlattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin Kuneytra'ya 800’den fazla roket ve top atışı gerçekleştirdiğini rapor etti.

Yeni hedef İsrail sınırı

Esed rejimi, Ürdün sınırını büyük ölçüde kontrol altına almasının ardından İsrail sınırına doğru ilerlemeye başladı.

Rejim güçleri, ülkenin güneybatısında Ürdün'e komşu Dera'nın büyük kısmını ele geçirmesinin ardından Golan Tepeleri'ne ilerlemek için saldırılar düzenliyor.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Rejim ve destekçisi İran güçleri, 20 Haziran'da başlattıkları operasyonla ele geçirdikleri batı Dera'dan İsrail sınırındaki Kuneytra'ya ilerlemeye çalışıyor.

Tahliyeler başladı

Bu arada, 6 Temmuz'da yapılan Deralı askeri muhaliflerle Rusya arasındaki ateşkes gereği, ilk etapta Dera il merkezindeki Dera el-Beled semtinden askeri muhalif ve sivilleri taşıyan tahliye konvoyu, ülkenin orta kesimlerdeki Hama iline vardı.

700 kişiyi taşıyan 15 otobüs, Hama ilinde belirlenen Madik kalesi geçiş noktasına vardıktan sonra bir grubun burada kaldığı, diğerlerinin ise İdlib ve Halep bölgelerindeki geçici konaklama merkezlerine doğru hareket ettiği belirtildi.

Konvoya, acil durumlar için 3 boş otobüs ile 2 ambulans araç eşlik etti.

Dera'dan 7 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı. Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA, South Front