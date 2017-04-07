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Buradasınız : » » Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor

Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor

Suriye'de Rejime ait savaş uçağının, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde Ulu Cami'yi vurduğu bildirdi. Saldırı sonucu, Camide maddi hasar meydana geldi.

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Esed rejimi Dera ve Şamı bombalıyor
Etiketler: Esed Rejimi, dera, Şam, saldırı
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