Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor

Suriye'de Rejime ait savaş uçağının, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde Ulu Cami'yi vurduğu bildirdi. Saldırı sonucu, Camide maddi hasar meydana geldi.
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