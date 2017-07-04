Esed rejimi 'çatışmasızlık bölgesi'ne saldırdı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Astana görüşmelerinin sürdüğü sırada, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Duma ilçesine hava saldırısı yaptı.

Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesinde yer alan Duma ilçesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Firas el Halli, yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının Duma ilçesinde yerleşim yerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda bir çocuk ile bir kadının yaşamını yitirdiğini belirten Halli, çok sayıda sivilin de yaralandığını kaydetti.

Beş yıldır kuşatma altında

Duma, yaklaşık 5 yıldır rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatması altında bulunuyor.

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Duma ilçesi, 4-5 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana 4 toplantısında kararlaştırdığı "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

Astana'da bugün başlayan 5. toplantıda, çatışmasızlık bölgelerinin kesin sınırlarının çizilmesi, sınırlar boyunca oluşturulacak güvenlikli bölgelerin belirlenmesi, ateşkesin denetlenmesi amacıyla 3 garantör ülke arasında koordinasyon komitesinin kurulması ve rejim cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması gibi konular görüşülüyor.