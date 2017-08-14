  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Esed rejimi, çatışmasızlık bölgelerine saldırımayı sürdürüyor!

Esed rejimi, çatışmasızlık bölgelerine saldırımayı sürdürüyor!

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği saldırıda biri ağır beş sivil yaralandı.

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Esed rejimi, çatışmasızlık bölgelerine saldırımayı sürdürüyor!

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği saldırıda biri ağır beş sivil yaralandı.

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi yetkililerinden Muhammed Hac Yusuf,  "Rejime bağlı topçu birlikler, dün gece boyunca Han Şeyhun'a saldırı düzenledi." dedi.

Saldırılarda biri ağır beş sivilin yaralandığını söyleyen Yusuf, "Bölgede askeri unsur bulunmuyor. Bombardıman sivillere yapıldı. Saldırıların devam edeceği bilgisini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Han Şeyhun, 4 Nisan'da rejimin kimyasal silah katliamına sahne olmuştu. En az 100 sivilin öldüğü beldede, yaklaşık 500 sivil yaralanmıştı.

Belde, Türkiye, Rusya ve İran'ın belirlediği çatışmasızlık bölgelerinin içinde yer alıyor.

Etiketler: suriye, Beşşar Esed rejimi, idlib, kimyasal silah, çatışmasızlık bölgeleri
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