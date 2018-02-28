  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Esed rejimi, BMGK kararına rağmen katliama devam ediyor

Esed rejimi, BMGK kararına rağmen katliama devam ediyor

Esed rejiminin, BMGK'nin Suriye'de bir aylık ateşkes kararına rağmen İdlib'de yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı yaralandı.

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Esed rejimi, BMGK kararına rağmen katliama devam ediyor

Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Han Şeyhun ilçesine 3, El Habit köyünde de bir kişi, toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

İdlib'in güney kırsalındaki El Raffe ve Um Halahil köyleri ile ve Hama'nın kırsalı da dün öğle saatlerinde hava saldırılarına maruz kalmıştı. Cisr eş Suğur ilçesine ise topçu saldırıları yapılmıştı.

Rejim, 25 Şubat'ta da Cisr eş Şuğur ve Kefer Zita'yı hedef almıştı.

24 Şubat'ta alınan BMGK kararında, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Esed, bmgk, suriye
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