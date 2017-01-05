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Buradasınız : » » Esed rejimi Barada Vadisi'ne klor gazıyla saldırdı

Esed rejimi Barada Vadisi'ne klor gazıyla saldırdı

Doğu Halap'ten sonra hedef haline gelen Barada vadisi, Esed rejimi tarafından klor gazıyla vuruldu.

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Esed rejimi Barada Vadisine klor gazıyla saldırdı

Hizbullah su depolarına zarar verdi

İki hafta öncesine kadar, rejim güçleri, Şam'a su akışının engellenmemesi karşılığında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sınırlı miktarda gıda girmesine izin veriyordu.

Ancak Hizbullah, 27 Aralık'ta Barada Vadisi içindeki Ayn el-Fica pınarına saldırarak buradaki pompa ve depolara zarar vermişti.

Bunun ardından başkentin tümünde sular kesilmişti. Rus mühendislerin tamirat için bölgeye girmelerine, Hizbullah engel olmuştu.

Şam'daki su ihtiyacı tankerlerle taşınarak karşılanıyor.

"Burada insanlık dramı yaşanıyor"

Dünyayla bağlantısı neredeyse kesilen Baradalı siviller ise zayıf internet bağlantısı üzerinden AA'ya ses kaydı göndererek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sivillerden Muhammed Abdo, içinde bulundukları durumu şöyle aktardı:

"Burada insanlık dramı yaşanıyor. 2 haftadır kuşatmada saldırı altındayız. Yaşamaya devam etmek için hiçbir aracımız yok. Ekmek, su yok. Yakıtımız yok. Evlerimiz yerle bir oldu"

Barada sakinlerinden Abdurrahman Beşir, vadinin Şam ve çevresine su ileten temel kaynak olduğunu hatırlatarak, "Bir tanker içme suyunun fiyatı 5 kat arttı. Yaklaşık 25 bin Suriye lirası (yaklaşık 200 Türk lirası) oldu." dedi.

Saldırı altındaki Barada'da çok sayıda kişi de canını tehlikeye atma pahasına, parklarda çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Etiketler: klor gazı, Esed Rejimi, Doğu Halep, Barada Vadisi
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