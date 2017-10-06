  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.625
    EURO 4.239
  • BIST 104011.83
    ALTIN 147.492
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed rejimi ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Esed rejimi ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerinin Doğu Guta ''çatışmasızlık bölgesi''ne düzenlediği saldırılarda 7 sivilin öldüğü, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejimi ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesi ile Misraba beldesine kara ve havadan saldırdığını söyledi.

Saldırılarda Misraba'da biri çocuk 2 ve Duma'da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ubeyde, saldırılarda 3 sivil savunma çalışanıyla birlikte 11 sivilin yaralandığını aktardı.

Bombardıman ve saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığının ve hasar gördüğünün altını çizen Ubeyde, ''Esed güçleri bugün sabahtan bu yana Doğu Guta'daki Duma ilçesi ile Cobar, Misraba, Ayn Terma ve Sakba beldesinde yerleşim yerlerine saldırdı.'' dedi.

''Esed, sivilerden intikam alıyor''

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el Bustani de, ''Esed rejimi Doğu Guta bölgesindeki cephe hatlarında verdiği kayıplardan dolayı sivillere saldırarak intikam alıyor. Rejim güçleri Cobar ve Ayn Terma'ya sızmaya çalıştı, sızmada başarılı olmayan rejim güçleri sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhaliflerden intikam almaya çalışıyor.'' diye konuştu.

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

Rusya, bölgede ateşkesin 22 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Etiketler: Esed Rejimi, Esed rejimi ateşkes ihlalleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER