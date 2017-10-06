Esed rejimi ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesi ile Misraba beldesine kara ve havadan saldırdığını söyledi.

Saldırılarda Misraba'da biri çocuk 2 ve Duma'da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ubeyde, saldırılarda 3 sivil savunma çalışanıyla birlikte 11 sivilin yaralandığını aktardı.

Bombardıman ve saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığının ve hasar gördüğünün altını çizen Ubeyde, ''Esed güçleri bugün sabahtan bu yana Doğu Guta'daki Duma ilçesi ile Cobar, Misraba, Ayn Terma ve Sakba beldesinde yerleşim yerlerine saldırdı.'' dedi.

''Esed, sivilerden intikam alıyor''

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el Bustani de, ''Esed rejimi Doğu Guta bölgesindeki cephe hatlarında verdiği kayıplardan dolayı sivillere saldırarak intikam alıyor. Rejim güçleri Cobar ve Ayn Terma'ya sızmaya çalıştı, sızmada başarılı olmayan rejim güçleri sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhaliflerden intikam almaya çalışıyor.'' diye konuştu.

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

Rusya, bölgede ateşkesin 22 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.