Esed rejimi, 9 ayda 4 bin 784 varil bombası kullandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinde en az 4 bin 784 varil bombası kullandığını açıkladı.

SNHR, rejimin varil bombası kullanımına ilişkin eylül ayı raporunu yayımladı.

Rapora göre, rejim güçlerine bağlı helikopterlerden geçen ay atılan 216 varil bombası nedeniyle 3'ü kadın, 5'i çocuk en az 8 sivil hayatını kaybetti.

Raporda, bu yılın ocak-eylül döneminde en az 4 bin 784 varil bombası atan rejim güçlerinin ocakta 634, şubatta 502, martta 495, nisanda 938, mayısta 412, haziranda bin 271, temmuzda 224, ağustosta ise 92 varil bombası kullandığı açıklandı.

Rejim güçlerinin, geçen ayın başında askeri operasyon başlattığı Irak sınırına hakim Deyrizor iline 16 ay sonra yeniden varil bombaları attığı ifade edildi.

Rejimin varil bombalarını sistematik ve yaygın olarak kullandığı vurgulanan raporda, rejimin "Cinayet suçu işleyerek Roma Tüzüğü'nün 7'nci maddesini ihlal ettiğinin ve insanlığa karşı suç işlediğinin" altı çizildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), rejime karşı ciddi yaptırımlar uygulanması çağrısı yapılan raporda, BMGK'nin Suriye ile ilgili kararlarının sözde kaldığı, Güvenlik Konseyinin güvenilirliğini ve amacını kaybettiği belirtildi.

Suriye'de rejime silah ambargosu uygulanması talep edilen raporda, Esed rejimine para ve silah desteği sağlayan kişi ve kurumların da yargılanması istendi.

Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, düşük maliyet ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor.

İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre varil, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.