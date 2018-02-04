Esed rejimi 496 kişiyi keyfi olarak tutukladı

SNHR, Suriye'de Esed rejimi, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ, askeri muhalifler ile rejim karşıtı silahlı grupların keyfi tutuklama ve alıkoymalarına ilişkin ocak ayı raporunu yayınladı. Raporda, Suriye'de 496 kişinin keyfi olarak tutuklandığı veya alıkonulduğu duyuruldu.

Rejim güçlerinin geçen ay 19'u çocuk, 41'i kadın olmak üzere toplam 389 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı belirtildi.

Rejim güçlerinin tutukladığı kişiler için bir gerekçe göstermediğinin altı çizilirken, bu kişilerin çoğunun rejime karşı suç teşkil edecek eylemlere dahi katılmadığı vurgulandı.

Raporda geçen ocak ayında terör örgütlerinden PYD/PKK'nın 2'si çocuk, 6'sı kadın 42 kişiyi, DEAŞ'ın da 3'ü çocuk 32 kişiyi alıkoydukları bilgilerine yer verildi.

SNHR, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 4'ü çocuk, toplam 33 kişiyi keyfi şekilde alıkoyduğunu aktardı.

Raporda, tutuklu çocuk ve kadınların bir an önce serbest kalması çağrısı yapıldı. Ayrıca, tutukluların dosyasının Birleşmiş Milletler tarafından gelecek Cenevre görüşmelerinin gündemine alınması istendi.

SNHR, Suriye'deki hak ihlallerine ilişkin 2017 raporunda, 4 bin 700'den fazlası Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 6 bin 517 kişinin keyfi şekilde tutuklandığını bildirmişti.

Kaynak: AA