  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Esed PYD/PKK'yı, DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri de Esed'i vurdu

Esed PYD/PKK'yı, DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri de Esed'i vurdu

DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin terör örgütü PYD/PKK’nın karargahına saldırdığını açıkladı. Koalisyon, Esed güçlerine karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Esed PYD/PKKyı, DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri de Esedi vurdu

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esed yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Koalisyon, Esed güçlerine karşı saldırı düzenledi

Esed güçlerinin düzenlediği saldırıdan sonra  ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı komisyondan da bir açıklama geldi.

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PYD/PKK, DEAŞ, abd
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