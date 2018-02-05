Esed kimyasal bomba yağdırmaya devam ediyor

Serakib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden Muhammed Hac Yusuf, dün Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuştu.

Yusuf, "Biz telsizlerden rejime ait helikopterin klor gazı yüklü varil bombası ile saldırı düzenlediği bilgisini aldık. Olay yerine intikal ederek gazdan etkilenenleri en yakın hastaneye sevk ettik." dedi.

Yaralılarla ilgilenirken kendilerinin de gazdan etkilendiğini geç fark ettiklerini belirten Yusuf, "Ancak vücudum ateşlenmeye başladı. Bulantı, kusma, nefes kesintisi ve baş dönmesi gibi şeyler yaşamaya başladım. Hastanedeki doktorlar elbisemizi soyarak bizi yıkamaya başladılar. Gereken müdahale yapıldı." diye konuştu.

Görgü tanıklarından İyyad Kefrentoti de şunları anlattı:

"Evde 6 kişiydik. Gözlemevinin yaptığı telsiz anonsunda Esed rejimine ait helikopterin Serakib ilçesinin semalarına giriş yaptığı bilgisini aldık. İki varil bombası atıldı ama patlamadı. Sığınaktan çıkan bir arkadaş merdivene çıkarken 'Klor kokusu var' dedi. Yüksek yere, evin çatısına kaçmaya çalıştık. İki arkadaşımız bayıldı. Daha fazla etkilendik. Ateşimiz çıktı. Kusmaya başladık."

Ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti

İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Gözlemevinin tespiti

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin İdlib'in Serakib ilçesindeki AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Esed rejimine ait helikopterler, dün TSİ 22.00 civarında Hama ilinin doğusundaki "tanklar okulu"ndan havalandı.

Helikopterler, TSİ 22.24'te Serakib ilçesinin doğusundaki Oraybi caddesine varil bombaları içinde klor gazı saldırısı düzenledi.

Bir kilometrekarelik alanda yaşayan 200 sivili hedef alan saldırıda, 3'ü sivil savunma görevlisi 12 sivil gazdan etkilendi.

Kaynak: AA