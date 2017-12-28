Esed kanserli çocukları pazarlık aracı yaptı

Suriye'de rejiminin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da, acil hastaların tahliyesi için Birleşmiş Milletler öncülüğünde süren görüşmelerde Esed, az sayıda hastasının çıkışına onay verdi.

Kızılhaç'ın da katıldığı görüşmelerde anlaşma, rejim ile muhalif gruplardan Ceyşül İslam arasında dolaylı olarak sağlandı.

BM'den Esed'in çocukları pazarlık aracı yapmasına tepki

Anlaşma, Esed rejiminin Doğu Guta'dan 29 acil hastanın çıkmasına izin vermesi karşılığında Ceyşül İslam'ın aynı sayıda rejim askerini serbest bırakmasını öngörüyor.

Ceyşül İslam, takas işlemini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı.

Buna göre, sağlık durumu kritik olan hastalardan 16'sı Kızılhaç ekibi tarafından bölgeden çıkartılarak Şam'daki hastanelere kaldırıldı.

Doğu Guta'dan çıkan 16 acil hastadan 13'ünü, çoğu kanserli olan çocuklar oluşturuyor.

Doğu Guta zor durumda

Rejimin Ekim 2012'den bu yana askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya geçen nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve aracı tüccarlar vasıtasıyla oldukça sınırlı da olsa gıda ve ilaç girişi sağlanabiliyordu.

Esed güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgedeki insani kriz şiddetlendi.

Son 8 aydır yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, Suriye iç savaşının son dönemdeki en büyük sıkıntılarını yaşıyor.