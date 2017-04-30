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Buradasınız : » » Esed, Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor

Esed, Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi el-Bustani, "Esed güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor." dedi.

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Esed, Kabun ve Cobara karadan ve havadan saldırıyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Kabun ile Cobar mahallelerinde rejim güçleri ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani, yaptığı açıklamada, Kabun ile Cobar mahallelerinde muhalifler ile Beşşar Esed güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi.

Esed güçlerinin bu mahallelere doğru ilerlemek istediğini anlatan Bustani, ancak muhaliflerin, rejim güçlerinin ilerleyişini durdurduğunu belirtti.

Bustani, ''Esed güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor. Bugünkü saldırılarda da Şam yönetimine bağlı güçler, Kabun ve Cobar ile Sakba bölgesinde zayiat verdiği için, söz konusu mahallelere 'fil' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı.'' ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin Kabun'daki cephe hattında 7 rejim askerini öldürdüğünü bildiren Bustani, ''Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankı imha etti. Mahalledeki çatışmaları fırsat bilen 30 asker, muhaliflerin safına geçti.'' diye konuştu.

Etiketler: suriye, Şam, Esed, Cobar, kabun, Esed Rejimi
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