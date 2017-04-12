'Esed iktidarında barışın hakim olduğu bir Suriye mümkün olamaz'

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın brifinginde, ABD'nin Suriye'ye verdiği kimyasal silah tepkisine ve Esed rejimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan bir yönetimin ülkesine barış getirmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Spicer, "Esed iktidarda olduğu sürece barışın hakim olduğu bir Suriye mümkün olamaz." diye konuştu.

ABD'nin 2. Dünya Savaşında bile kimyasal silah kullanmadığını ifade eden Spicer, "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı." ifadesini kullandı. Spicer, daha sonra sözlerini düzeltme ihtiyacı hissetti. Kastının "Hitler'in Esed gibi aynı yöntemle kendi halkına sarin gazı kullanmadığını" ifade etmek olduğunu belirten Spicer, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin Holocaust ile karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

"Rusya, tarihin yanlış tarafında duruyor"

Esed rejimine her türlü desteği veren Rusya'yı, "tarihin yanlış tarafında" durmakla suçlayan Spicer, "Rusya, Kuzey Kore, Suriye ve İran ile yan yana duruyor ve Rusya hariç diğerleri başarısız devletler. Bu durumda Rusya'nın kendini (uluslararası toplumdan) izole ettiğine şüphe yok." dedi.

Spicer, Esed rejiminin halihazırda kimyasal silahlara sahip olmaması gerektiğini ve ilgili anlaşmaya Rusya'nın da imza attığını hatırlatarak, Moskova'nın Şam üzerindeki etkisini, kimyasal silahların bir daha kullanılmamasına harcaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Ortadoğu'daki birinci önceliğinin halen DEAŞ'ı yenmek olduğunu vurgulayan Spicer, "İkinci olarak, eğer Rusya ve diğerlerinin katkısıyla siyasi bir ortam oluşturulabilirse Suriyeliler kendilerine bir lider seçebilirler." ifadesini kullandı.

Saddam Hüseyin-Esed karşılaştırması

Spicer, zamanında Irak lideri Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullandığı için ABD tarafından devrilmesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilerek, şimdi neden Esed rejimi için aynı durumun geçerli olmadığının sorulması üzerine, "Bu soru bizim (Suriye'de) yeni bir lider istemediğimizi varsayıyor gibi. İki gündür peş peşe açıkça şunu söylüyoruz; Esed'in iktidarda olduğu bir gelecekte barışçıl ve istikrarlı bir Suriye görmediğimizi söylüyoruz." diye konuştu.

Spicer ayrıca, Rusya'nın İdlib'deki kimyasal silah saldırısından haberinin olup olmadığına ilişkin Amerikan istihbarat birimleri arasında bir mutabakat olmadığını söyledi.

"Kuzey Kore'nin eylemleri tolere edilemez"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi hedef alan son açıklamalarını da değerlendiren Spicer, "Başkan (Trump), Kuzey Kore ile ilgili ne yapacağını açıklayacak değil, ama tüm seçenekler masada. Kuzey Kore'nin eylemleri tolere edilebilecek adımlar değildir." yorumunu yaptı.

Trump'ın geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de Kuzey Kore'nin konuşulduğunu hatırlatan Spicer, "Çin’in Kuzey Kore üzerinde ekonomik ve siyasi etkisi var, bunu kullanabilirler." dedi.

Uçaktan atılan yolcu

Spicer, Amerikan United havayollarının bir yolcuyu uçaktan zorla indirmesiyle ilgili soruya da "Çok talihsiz bir durum, ancak devam eden soruşturmalar var." sözleriyle cevap verdi. Yolcunun zorla indirilmesini gösteren videonun ABD Başkanı Donald Trump tarafından da izlendiğini düşündüğünü söyleyen Spicer, "Eminim izleyen herkes rahatsız olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.