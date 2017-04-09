  • 09 NISAN 2017, PAZAR

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'Esed iktidardayken siyasi çözüm olmaz'

Haley, "Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine, mevcut duruma bakarsanız Esed ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor." dedi.

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Esed iktidardayken siyasi çözüm olmaz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine, mevcut duruma bakarsanız Esed ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor." dedi.

Haley, CNN televizyonuna verdiği mülakatta ABD'nin Suriye politikasını ve önceliklerini değerlendirdi.

Nikki Haley, "Suriye'de rejim değişikliği ABD'nin şimdi resmi politikası mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Birden fazla önceliğimiz var. Tek önceliğimiz Esed'in gitmesi değil, DEAŞ'ı yenmeye çalışıyoruz. İkincisi, Esed oradayken barışçıl bir Suriye göremiyoruz. Üçüncüsü, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırmak ve nihayetinde siyasi çözüme ulaşmak. Rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine mevcut duruma bakarsanız Esed ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye askeri müdahalesinin arkasının gelip gelmeyeceğine ilişkin de Haley, "Eğer daha fazlasını yapması gerekiyorsa, yapacaktır. Bundan sonrası herkesin Suriye'de olanlara nasıl tepki gösterdiğine bağlı."diye konuştu.

Haley, Suriye'deki kirize siyasi çözüm için harekete geçmek ve bölgeye barışın gelmesini sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler: abd, BM, beşşar esed, birleşmiş milletler, cnn
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