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Esed İdlib'e roketatar ve fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

Suriye’de Esed rejimi İdlib sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere çok namlulu roketatar ve fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Bir sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Esed İdlibe roketatar ve fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

Suriye'de Esed rejimine bağlı birlikler ve destekçisi yabancı gruplar, İdlib'e bağlı Bıdama beldesi, Şığır ve Naciye köylerine dün gece geç saatlerinde çok namlulu roketatar ile fosfor bombası saldırısı düzenledi. Rejim güçleri ayrıca Hama'daki Latamne beldesi ile Marekbe ve Arbain köylerinin yanı sıra Halep'in kuzey kırsalındaki Kefer Hamra Köyü'ne topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, en az 8 kişi yaralandı. 

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, idlib, Esed
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