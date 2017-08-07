Esed güçlerinin hedefi yine siviller oldu

Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Cobar Mahallesi ile Ayn Terma beldesine düzenlediği kara ve hava saldırılarında, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının Cobar ile Ayn Terma'ya 21 hava saldırısı düzenlediğini, ayrıca yerden ateşlenen 78 füzenin beldede yerleşim yerine isabet ettiğini söyledi.

Saldırılarda 11 sivilin yaralandığını, çok sayıda sivilden ise haber alınmadığını belirten Ubeyde, Ayn Terma'da füzelerin düştüğü yerde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

Yaralananların Cobar Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındığını anımsatan Ubeyde, ''Füzelerin düştüğü yerlerde çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri yıkılan evlerin enkazları altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.'' diye konuştu.

Bu arada Ayn Terma'daki yerel medya aktivisti Ammar Ebu Süleyman da "Esed güçleri birkaç günden bu yana Ayn Terma beldesine sanayi yapımı 'fil' adı verilen füzelerle saldırıyor. Bu füzelerin tahrip güçleri yüksek olduğu için düştüğü yeri yerle bir ediyor.'' ifadesini kullandı.

Rejim intikam için Ayn Terma'ya saldırıyor

Rejimin yoğun saldırıları nedeniyle halkın sokağa çıkmaya korktuğunu aktaran Süleyman, "Cobar ve Ayn Terma'da insani durum hiç iyi değil. Rejim muhaliflerden intikam almak için özellikle bölgede yerleşim yerlerini hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.