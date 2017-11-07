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Buradasınız : » » Esed güçleri yine sivilleri hedef aldı

Esed güçleri yine sivilleri hedef aldı

Esed rejiminin, Suriye'de ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi.

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Esed güçleri yine sivilleri hedef aldı

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 5 sivil öldü.

Doğu Guta sivil savunma basın sorumlusu Yamin, Esed rejimine bağlı güçlerin Sakba beldesine iki top atışı yaptığını söyledi.

Basın sorumlusu, rejimin gün içerisinde Doğu Guta'nın Kefer Batna beldesine de saldırdığını ancak ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Bölgede 22 Temmuz'da başlatılan ateşkes, Esed rejimince sık sık ihlal ediliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, saldırı, Esed Rejimi, Doğu Guta
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