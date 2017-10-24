Esed güçleri kendi bölgesini vurdu

Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağı, dün gece geç saatlerde Deyrizor'da rejim kontrolündeki el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırı neticesinde onlarca kişi yaralanırken, en az 15 sivil öldü.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynaklar, saldırı yapılan bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yakın olduğunu ifade etti.

Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle, geçen ayın başlarında Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin de ABD desteğiyle başlattığı eş zamanlı operasyon sürüyor. PKK/PYD, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ilerliyor.

Irak sınırındaki Deyrizor'un bir bölümü halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA