  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.722
    EURO 4.378
  • BIST 107725.84
    ALTIN 152.914
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed güçleri kendi bölgesini vurdu

Esed güçleri kendi bölgesini vurdu

Esed rejimi güçleri, Deyrizor kent merkezinde kendi kontrolünde yer alan meskun mahalleye saldırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed güçleri kendi bölgesini vurdu

Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağı, dün gece geç saatlerde Deyrizor'da rejim kontrolündeki el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırı neticesinde onlarca kişi yaralanırken, en az 15 sivil öldü.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynaklar, saldırı yapılan bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yakın olduğunu ifade etti.

Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle, geçen ayın başlarında Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin de ABD desteğiyle başlattığı eş zamanlı operasyon sürüyor. PKK/PYD, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ilerliyor.

Irak sınırındaki Deyrizor'un bir bölümü halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Deyrizor, Beşşar Esed rejimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER