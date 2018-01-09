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Buradasınız : » » Esed Güçleri Doğu Guta'ya tekrar saldırdı

Esed Güçleri Doğu Guta'ya tekrar saldırdı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği yoğun saldırılarında 20 sivil yaşamını yitirdi.

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Esed Güçleri Doğu Gutaya tekrar saldırdı

Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi, Esed rejiminin 14 Kasım 2017'den bu yana yoğun biçimde süren ve son 11 gündür şiddetlenen hava ve kara saldırılarının hedefi oluyor.

Rejime ait savaş uçakları, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Arbin ve Harasta beldelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, bölgeden dumanlar yükseldi
 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin dünkü hava saldırılarında Duma ilçesinde 12, Medyere beldesinde ise 3 sivil yaşamının yitirirken, Sakbe beldesinde 3, Hammuriye beldesinde ise 1 sivil rejimin topçu saldırlarında hayatını kaybetti.

Öte yandan rejimin daha önceki saldırılarında Otaya beldesinde yaralanan bir sivil de dün yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dünkü saldırılarla beraber son 4 günde ölü sayısı 44'e ulaşmış oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Esed Rejimi, Doğu Guta, bomba
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