Esed güçleri Doğu Guta'ya bomba yağdırdı

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşattığı Doğu Guta bölgesine yönelik hava saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil savunmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam kırsalında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde Hammuriye beldesine, Sakba, Misraba, Kefer Batna ile Arbin belde ve bölgelerine hava saldırıları düzenlendi.

Sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanlarda aralarında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu 7 sivil yaşamını yitirdi.

Arbin beldesine yönelik saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, bir kadın ve çocuğu kurtardı. Ekipler, yaralıları bölgelerdeki sağlık noktalarına sevk etti.

Sivil savunma, saldırıyı Rus uçaklarının düzenlediğini ileri sürdü. AA