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Esed güçleri, Doğu Guta'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Esed güçleri, çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Doğu Guta'da saldırılarını sürdürüyor.

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Esed güçleri, Doğu Gutada ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'da ''gerginliği azaltma'' bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğü, 12 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, rejim güçlerinin, ağır silahlarla, Doğu Guta'nın Duma ilçesi ile Sabka ve Ayn Terma beldesine saldırdığını söyledi.

Söz konusu ilçe ve beldelere düzenlenlenen saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını belirten Ethem, saldırı bölgelerinde maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, gerginliği azaltma' bölgeleri, ağır silahlar
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