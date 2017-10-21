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Buradasınız : » » Esed güçleri, 'çatışmasızlık bölgeleri'ne saldırmaya devam ediyor!

Esed güçleri, 'çatışmasızlık bölgeleri'ne saldırmaya devam ediyor!

Esed rejimine bağlı güçler, başkentteki "gerginliği azaltma" bölgeleri içerisinde yer alan Kafr Batna beldesine füzelerle saldırdı.

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Esed güçleri, çatışmasızlık bölgelerine saldırmaya devam ediyor!

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'daki Kafr Batna beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Başkentin Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem,  ''Esed rejimine bağlı güçler, Kafr Batna beldesine 10 füzeyle saldırdı. Saldırılarda bir çocuk öldü, 14 sivil yaralandı.'' dedi.

Yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını belirten Ethem, füzelerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu bazı evlerin tamamen yıkıldığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi.

"Esed güçleri beldeyi orantısız şekilde hedef alıyor"

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki Suriye Yerel Koordinasyon üyesi Yusuf el Bustani de ''Rejimin Kafr Batna beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda kadın ve çocuklar yaralandı. Esed güçleri, beldede sivil yerleşim yerlerini orantısız şekilde hedef alıyor.'' ifadelerini kullandı.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesini de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Esed Rejimi, füze, gerginliği azaltma bölgeleri
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