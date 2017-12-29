Esed güçleri Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan raporda, Beşşar Esed rejiminin, Rusya ve İran'ın desteğiyle Irak sınırındaki Deyrizor ili Bukemal ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için düzenlediği operasyonlarda 411 sivilin katledildiği açıklandı.

Eylül 2017'de Bukemal ilçesinde başlatılan operasyonlarda yaklaşık 200 bin sivil de yerinden edildi.

Hayatını kaybeden sivillerden 124'ü çocuk

Raporda, Rusya'nın hava desteğiyle DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin 124'ünün çocuk, 83'ünün kadın olduğu belirtildi.

İran destekli Haşdi Şabi milislerinin de karadan destek verdiği operasyonlarda, sivil kayıpların yanı sıra, 20'den fazla yaşam merkezi de tahrip edildi.

Sivil kayıplardan 168'i Esed rejimi ve Haşdi Şabi milisleri tarafından öldürüldü, 243 sivil ise Rusya'nın hava saldırılarında hayatını kaybetti. Raporda ayrıca, Bukemal'e yönelik operasyonlar sonucunda, ilçe nüfusunun yüzde 66'sının evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgisine de yer verildi.

Esed rejimi, Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen Deyrizor ve Bukemal ilçesini kasım ayında Rusya ve İran'ın desteğiyle ele geçirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA