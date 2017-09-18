Esed güçleri ateşkes ihlallerini sürdürüyor: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Doğu Guta'ya füzeli saldırılarında bir çocuk öldü, 11 sivilin yaralandı.

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, "Rejim güçleri Duma ilçesinin Kefer Batna ve Sakba beldelerine 'fil' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı. Bir çocuk öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 sivil yaralandı." dedi.

Ubeyde, ''Rejim güçleri, uzun bir zamandır muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine ağır silahlarla saldırıyor. Rejimin kara saldırılarında sadece siviller ölüyor.'' dedi.

Bu arada Duma'daki aktivistlerden Ammar Ebu Seyf de, rejim güçlerinin bölgede ateşkese uymadığına dikkati çekti.

Esed güçlerinin Cobar mahallesi, Ayn Terma ve Arbin beldelerine sızmaya çalıştığını anlatan Seyf, ''Esed güçleri Doğu Guta bölgesinde her sızma harekatında büyük kayıplar vererek geri çekiliyor. Askeri muhalifler karşısında başarılı olmayan Esed güçleri çareyi sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhaliflerden intikam almakta buluyor." değerlendirmesini yaptı.

Doğu Guta yaklaşık 6 yıldır kuşatmada

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Arbin beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir rejimin askeri kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 3 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor. Rusya, bölgede ateşkesin 22 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.