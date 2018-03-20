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Esed, dünyanın gözü önünde katliama devam ediyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik aralıksız bombardımanlarında 59 sivil hayatını kaybetti.

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Esed, dünyanın gözü önünde katliama devam ediyor

Esed rejimi, sivillere yönelik şiddetin sona ermesi için yapılan çağrılara kulak tıkıyor ve Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürüyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik aralıksız bombardımanlarında 59 sivil can verdi.

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Esed, Doğu Guta
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