Esed, çatışmasızlık bölgelerine saldırmaya devam ediyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Duma ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil öldü, 12 sivil de yaralandı.

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolünde yer alan Duma ilçesi ile Ayn Terma beldesini bombaladığını söyledi.

Saldırıda Duma'da 1, Ayn Terma'da 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını dile getiren Ethem, Doğu Guta'da 103 nolu Sivil Savunma merkezine ait araçların olay yerine giderken rejimin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Saldırılan yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini aktaran Ethem, rejimin Şam'ın Haresta Mahallesi'ne de havan toplarıyla saldırdığına belirtti.

Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırıları son 1 aydır yoğunlaştırdı.

Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta'da halk, suyu kazdıkları kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği çatışmasızlık bölgeleri içinde yer alıyor.