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Esed askerleri tahliyenin ardından Halep'i yağmalıyor

Esed güçlerinin Halep'in doğusundaki tahliye edilen evleri yağmaladığı bildirildi.

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Esed askerleri tahliyenin ardından Halepi yağmalıyor

Suriye'de, Esed güçlerinin Halep'in doğusundaki tahliye edilen evleri yağmaladığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim ordusundaki Albay Suheyl el-Hasan'a bağlı birliklerce, kasım ayında başlatılan yağmalama olayları, son tahliyelerle hız kazandı. Söz konusu güçlerin, bazı mahalleleri güvenlik çemberine aldığı, "bomba düzeneklerini imha etme" gerekçesiyle girdikleri evlerde de değerli eşyaları çaldıkları belirtildi.

Binlerce evin bu şekilde boşaltıldığı, evlerden özellikle elektronik eşyalar ve bakır kabloların çalındığı, bunların da Halep'in doğusundaki Cibrin kentine götürülerek satıldığı ifade edildi.

Yağmalama olaylarının, özellikle Seyfu'd-Devle, Ez-Zibdiyye, Salahaddin ve Es-Sukkeri mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini açıklamayan kaynaklar, bölgede Esed rejimine ait çok sayıda kontrol noktası olduğunu, eşyalarını beraberinde götürmek isteyen sivillerden fazla miktarda para istendiği, bu şekilde kişilerin eşyalarını bırakmaya zorlandığını kaydetti.

Halep kent merkezinin muhaliflerin kontrolündeki doğusunda ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşmişti. 15 Aralık Perşembe günü başlayan ve 8 günü bulan tahliye sürecinde yaklaşık 44 bin sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep'ten çıkmıştı. AA

Etiketler: Halep, Esed askerleri, yağmalama, esed askerleri halepi yağmalıyor
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