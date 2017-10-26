ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bazı Orta Doğu ve Asya ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

Tillerson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Suriye'nin geleceğinde Esed'in olmadığını vurgulayarak "ABD, Esed'in hükümette hiçbir rolünün olmayacağı 'bütün' ve 'birleşik' bir Suriye istiyor. Esed ailesinin hükümranlık dönemi sona eriyor. Tek mesele bunun nasıl gerçekleşeceğidir." ifadesini kullandı.

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta Esed güçlerinin gidişatı değiştirmesindeki tek sebebin, Rusya'nın verdiği hava desteği olduğunu savunan Tillerson, Esed rejiminin diğer müttefiki İran'a ise terörü örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasında kredi verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA