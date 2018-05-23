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Esed "açlık bombası" kullanıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, sivillerin aç kalması için İdlib ve Hama kırsalındaki yetişmiş tarlaları topçu atışlarıyla yaktı.

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Esed &quot;açlık bombası&quot; kullanıyor

Suriye'de Hama'nın kuzeyinde konuşlu Esed rejimine bağlı birlikler, İdlib'in güneyindeki ve Hama'nın kuzeyindeki tarlaları yakıyor.

Esed rejimi, "Açlık bombası" da denilen bu saldırı yöntemiyle, çiftçilerin mahsul alamamasını ve binlerce sivilin aç kalmasını amaçlıyor.

Bölgedeki çiftçiler, rejim kuvvetlerinin istediği haracı vermeyince tarlalarına topçu atışları yapılıyor.

Tarlalardaki yangını, sivil savunma ekipleri itfaiye araçlarıyla, bölge halkı da kısıtlı imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Söndürme çalışmaları sırasında 2 kadın hayatını kaybetti. Daha çok buğday ve arpa ekili onlarca hektar tarla yandı ve çiftçiler mahsul alamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, hama, Esed
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