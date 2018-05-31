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Esed: ABD, Suriye'den ayrılmak zorunda kalacak

Beşşar Esed, Rus medyasına verdiği röportajda, "ABD, Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" dedi.

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Esed: ABD, Suriyeden ayrılmak zorunda kalacak

ABD ile Suriye arasında ilk seçeneğin diyalog kurmak olduğunu söyleyen Beşşar Esed, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'yi de bünyesinde bulunduran Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile anlaşmaması durumunda, silahlı unsurlarının bölgeden temizleneceğini ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon operasyon yapmıştı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında, 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermiş, ABD'nin yanı sıra Fransa ve İngiltere, başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları 100'den fazla füzeyle vurmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ypg, suriye, rusya, Esed, abd, PKK
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