Ertuğruloğlu: Cumhurbaşkanı'na hakaret esasen Türk milletine yapılmıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatür yayımlamasına tepki gösterdi.

Bakanı Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, karikatürün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık hakaret içerdiğini ve bunun Kıbrıs Türk halkında infiale neden olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Söz konusu gazeteyi şiddetle kınıyorum ve bu zihniyeti lanetliyorum. Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na yapılan bu hakaret esasen Türk milletine yapılmıştır. Basın özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç teşkil eden bu yayına yönelik cezanın gecikmeden verilmesi gerekmektedir. Bu tür yayınların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gazetecilik meslek örgütlerini göreve davet ediyorum."

Kaynak: AA