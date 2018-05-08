Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan'a ilk tebrik Rusya'dan geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nikol Paşinyan'a, Ermenistan'ın yeni Başbakanı olarak iyi işler başaracağını umduğunu ve iki ülke arasında iyi ilişkiler kuracağını umut ettiğini söyledi.

Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde muhalif lider Nikol Paşinyan, haftalarca süren protesto gösterilerinin ardından ikinci oylamada Başbakan seçilmişti.

Paşinyan'ı Başbakanlık koltuğuna götüren süreçte Ermenistan'da neler yaşandı?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla başkent Erivan'da gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine 23 Nisan'da istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’la görüşmek istemiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için Pazar günü medyanlara çağırmıştı.

Pazar gecesi geç saatlere kadar meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın başbakanlığı lehine sloganlar atmıştı.

Paşinyan, 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılan Başbakanlık seçimi için aday olmuştu.

Ermenistan Parlamentosu'nda Başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılan ancak bu göreve gelmek için yeterli oyu alamayan Paşinyan, taraftarlarına ülkenin her yerinde yolları kapatarak ve genel greve giderek eylem çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Vahram Bagdasaryan, 8 Mayıs'ta parlamentoda yapılacak oylamada üyelerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya partisinin de destek vereceğini, dolayısıyla bu tarihte ülkenin yeni başbakanının seçileceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters