  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan: Halk kazandı

Haftalarca süren protesto gösterilerinden sonra Başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, "Bundan sonra hiç kimse, Ermeni halkının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek" dedi.

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Ermenistanın yeni Başbakanı Paşinyan: Halk kazandı

Ermenistan Parlamentosu'ndaki ikinci oylamadan sonra başkent Erivan'da destekçileri ile bir araya gelen yeni Başbakan, buradan kitlelere seslenerek "Halk kazandı", "Tebrikler" sözlerini kullandı.

Protesto gösterileri boyunca kendisi ile özdeşleşen kamuflaj desenli üniforma görünümlü kıyafetini ve askeri kepini bu sefer giymeyen Paşinyan, Başbakan seçilmesinden sonra halkın karşısında takım elbise ile çıktı.

Paşinyan'ı Başbakanlık koltuğuna götüren süreçte Ermenistan'da neler yaşandı?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla başkent Erivan'da gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine 23 Nisan'da istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’la görüşmek istemiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için medyanlara çağırmıştı.

Meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın başbakanlığı lehine sloganlar atmıştı.

Paşinyan, 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılan Başbakanlık seçimi için aday olmuştu.

Ermenistan Parlamentosu'nda Başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılan ancak bu göreve gelmek için yeterli oyu alamayan Paşinyan, taraftarlarına ülkenin her yerinde yolları kapatarak ve genel greve giderek eylem çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Vahram Bagdasaryan, 8 Mayıs'ta parlamentoda yapılacak oylamada üyelerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya partisinin de destek vereceğini, dolayısıyla bu tarihte ülkenin yeni başbakanının seçileceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, AFP

Etiketler: Paşinyan, Ermenistan
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