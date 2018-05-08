Ermenistan'ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan oldu

Siyasi krizle boğuşan Ermenistan’da iktidar partisi, muhaliflerin lideri Nikol Paşinyan'ın başbakan olabilmesi için yeşil ışık yaktı.

Muhalif lider Pasinyan, iktidar partisi temsilcileriyle görüştü. İktidar partisi, Parlamento'nun 3’te birinin göstereceği adayın başbakan olabilmesi için destek vereceğini açıkladı.

Paşinyan, tek adaydı

Parlamentoda yapılan özel oturumdaki ikinci tur başbakanlık seçiminde tek aday olan Yelk (Çıkış) Grubu milletvekili Paşinyan, 59 milletvekilinin oyunu aldı. 42 milletvekili, Paşinyan’a karşı oy kullandı.

Paşinyan'ın partisi, parlamentoda 9 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Erivan'da coşku hakim

Bu arada oylama öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Paşinyan’a destek verdi.

Paşinyan'ın başbakan seçilmesi, meydanda toplanan kalabalık arasında ve başkent Erivan'da büyük çoşku yarattı.

İlk turda yeterli oyu alamadı, grev çağrısı yaptı

Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk turda seçilmek için gerekli olan 53 oyu alamadı. Bunun üzerine ülke genelinde grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Son açıklamanın ardından günlerdir protestolara sahne olan Erivan'da durum sakinleşti.

Ermenistan'daki kriz nasıl patlak verdi?

Ermenistan’da siyasi karışıklığın fitilini ateşleyen 14 Nisan’da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin Serj Sarkisyan’ı başbakanlığa aday olarak göstermesi oldu.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan liderliğinde başta başkent Erivan olmak üzere bütün Ermenistan’da Sarkisyan karşıtları sokaklara indi.

Sarkisyan'ın başbakanlığıyla gerginlik tırmandı

Sokaklar kapatıldı. Kamu binaları abluka altına alındı. Ermenistan polisinin göstericilere müdahalesi ise sert oldu. Yüzlerce kişi göz altına alındı, onlarca kişi yaralandı.

17 Nisan’da Sarkisyan parlamentoda yapılan oylamayla Başbakan seçildi. Bunun üzerine gösteriler daha da şiddetlendi.

Gösteriler şiddetlendi

Sarkisyan, protestocuların lideri Paşinyan’la kameralar karşısında bir araya gelse de görüşme kısa sürdü. Sarkisyan, istifasını isteyen Paşinyan’ı şantajcılıkla suçladı ve görüşmeyi terk etti.

Ardından Paşinyan ve 2 muhalif milletvekili gözaltına alındı. Paşinyan 1 gün sonra serbest kalsa da gösteriler şiddetlenerek devam etti.

Sarkisyan 11 gün dayanabildi

Göstericilere yüzlerce silahsız asker ve din adamları da katıldı. Sarkisyan, baskılara 11 gün dayanabildi.

‘’Protestocuların lideri Nikol Paşinyan haklıydı. hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum.’’ sözleriyle istifasını açıkladı.

Sarkisyan'ın istifasına rağmen gösteriler devam etti

Paşinyan, Sarkisyan’ın istifasını ‘’Kadife devrim kazandı, bu ilk adım’’ sözleriyle yorumladı. Şimdi merak edilense Sarkisyan sonrası dönemde iç ve dış politikada yaşanacak değişimler. Sarkisyan’ın istifası sonrası göstericiler arasında kutlamalar yapılsa da protestocular sokaklardan çekilmedi.

Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti ile yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilmesi üzerine göstericileri yeniden sokaklara çağırdı.

Muhalefet bloğu Paşinyan’ı aday gösterdi

Geçici hükümet kurulmasını ve yeni bir seçim kanunuyla seçimlere gidilmesini talep etti. Ermenistan’da başbakan bugün parlamentoda yapılacak özel oturumla seçilecek.

Ana muhalefet bloğu protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Paşinyan'ı aday gösterdi. Gösteriler sonrası iktidardaki Cumhuriyetçi Parti ise, başbakanlığa aday göstermeyeceğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber