Ermenistan'ın yeni Başbakanı Nikol Pashinyan oldu

Siyasi krizle boğuşan Ermenistan’da iktidar partisi, muhaliflerin lideri Nikol Pashinyan'ın başbakan olabilmesi için yeşil ışık yaktı.

Muhalif lider Pasinyan, iktidar partisi temsilcileriyle görüştü. İktidar partisi, Parlamento'nun 3’te birinin göstereceği adayın başbakan olabilmesi için destek vereceğini açıkladı.

Kendisinin bir aday çıkarmayacağını açıkladı. Pashinyan, 2’ncisi gerçekleştirilen başbakanlık seçimine tek aday olarak katıldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk turda seçilmek için gerekli olan 53 oyu alamadı. Bunun üzerine ülke genelinde grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Son açıklamanın ardından günlerdir protestolara sahne olan Erivan'da durum sakinleşti.

Kaynak: TRT Haber