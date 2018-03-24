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Buradasınız : » » Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı

Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı

1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen yasa tasarısını destekleyen Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir'e Ermenistan Devlet Liyakat Nişanı verildi.

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Ermenistandan Cem Özdemire Liyakat Nişanı

Almanya'da Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir'e Ermenistan tarafından Devlet Liyakat Nişanı verildiği belirtildi.

Ermenistan'ın Berlin Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber ve fotoğrafta, elçilikte düzenlenen törenle Özdemir'e Devlet Nişanı takdim edildiği açıklandı. Törende ayrıca Alman Ermeni Cemiyeti'nden Raffi Kantian'a da Liyakat Nişanı verildiği ifade edildi.

Eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak niteleyen karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Almanya Federal Meclis'te kabul edilmesi için yoğun çaba sarf etmişti.

Alman hükümeti, Meclis'te kabul edilen karar tasarısının hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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