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Ermenistan'daki protestolara askerler de katıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce kişi, hükümet karşıtı protestolara katıldı.

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Ermenistandaki protestolara askerler de katıldı

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, protestolara katılan askerler hakkında ağır tedbirler alınacağı belirtildi.

Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmiş ama Salı günü parlamentoda Başbakan seçilmişti. Sarkisyan'ın istifa etmesini isteyen halk protesto gösterilerine başlamıştı.

13 Nisan'da başlayan gösterilerin 10. gününde tansiyon yükseldi. 

Gösterilerin başındaki muhalif lider Nikol Paşinyan, Başbakan Serj Sarkisyan'la bir televizyon programında bir araya geldi. Program sadece 3 dakika sürdü. Başbakan Sarkisyan, muhalefeti "şantaj yapmakla" suçlayıp yayını terk etti.

Program sonunda gözaltına alınan Paşinyan tutuklandı.

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre ise Paşinyan, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: protesto, Ermenistan, Erivan, asker
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