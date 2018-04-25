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Buradasınız : » » Ermenistan'da sokaklar yeniden hareketlendi

Ermenistan'da sokaklar yeniden hareketlendi

Ermenistan'daki yeni protesto gösterileri, başkent Erivan'da hızla yayılıyor. Polis müdahale için hazırlıklara başladı.

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Ermenistanda sokaklar yeniden hareketlendi

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ı istifaya zorlayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan taraftarlarının bugün bir miting düzenleyecekleri açıklandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre Ermenistan polisi, protestoculara müdahale etmek için toplanmaya başladı.

Paşinyan, ülkenin bir sonraki lideri olmaya hazır olduğunu ve gerçek değişime karar verene kadar yöneticilere ve seçkinlere baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlendi.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar Pazartesi günü başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmandı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etti.

Geçen Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: protesto, polis, Ermenistan, Erivan
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