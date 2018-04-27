Ermenistan'da seçim öncesi kritik adımlar atılıyor

Ermenistan'da 11 gün boyunca süren ve Başbakan Sarkisyan'ın istifasıyla sonuçlanan protestolar, erken seçim talebiyle yeniden alevlendi.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti. Karapetyan, Paşinyan ile görüşmeyi reddetti.

1 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan erken seçimlerde aday olmasına kesin gözüyle bakılan Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'la görüştüğünü ve siyasi krizden çıkışa dair bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar Pazartesi günü başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etmişti.

Geçen Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki gösteriler halen yer yer devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters