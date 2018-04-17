Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

BBC'nin haberine göre, gösteriler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 5'inci gününe girerken Gümrü ve Vanadzor'da da halk sokağa dökülmeye başladı.

Erivan'da muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, parlamento binası yakınında kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, kamuda tüm sistemin felç edilmesi ve halkın gücü eline alması çağrısında bulundu.

Paşinyan, "Serj Sarkisyan, yönetecek bir Ermenistan'a sahip olmadığını görmek zorunda" dedi.

Başkentte İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık göstericiler tarafından kuşatıldı, Parlamento binası çevresine ise göstericilere karşı emniyet güçleri konuşlandırıldı.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından başbakanlığa aday gösterilen ve adaylığı 16 Nisan'da parlamentoda oy birliğiyle kabul edilen Serj Sarkisyan'ın bugün yemin etmesi planlanıyor.

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

Kaynak: AA