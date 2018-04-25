Ermenistan'da protestolar dinmiyor

Ermenistan'da gösteriler kaldığı yerden devam ediyor. Onbinlerce kişi başkent Erivan'da sokaklara indi.

Bu seferki gerekçe ise Cumhuriyetçi Parti'nin Serj Sarkisyan’ın istifasını kullanarak iktidarını muhafaza etmeye çalışması.

Göstericilerin lideri Nikol Pashinyan sistemi eleştirerek, "Cumhuriyet Parti sürekli iktidarda kalamaz. Halk kazandı, bu perçinlenmelidir." dedi.

Pashinyan, Rus yetkililer ile görüşmesinde Moskova'nın Ermenistan'ın içişlerine müdahale etmesini istemediklerini söylediklerine de dikkat çekti.

Cumhuriyet Partisi ile müzakerelerin devam etmesinin planlandığını söyleyen Pashinyan, muhalefet olarak Ermenistan’da geçici hükümetin oluşturulmasını tartışmaya hazır olduklarını söyledi.

Geçici Başbakan Karen Karapetyan ise güvenlik güçlerinden ülkede "olağanüstü hal" ilan edilmesini istedi. Pashinyan, Karapetyan’ın bu yönde bir kararı imzalasa bile uygulayamayacağını öne sürdü.

Karapetyan'ın geçici başbakanlığının yasa dışı olduğunu iddia eden Pashinyan, başbakanın istifası sonrası hükümet üyelerinin hepsinin istifa etmiş sayılacağına dikkat çekti.

"Bizim tek bir isteğimiz var. O da acilen Ermenistan Cumhuriyet Partisinin yönetimi şartsız bir şekilde teslim etmesidir.''

Göstericiler, 26 Nisan’da da protesto eylemlerine devam edecek. Daha önce muhalif lider Pashinyan, geçici hükümet ve erken seçim taleplerinin yerine getirilmesine kadar protesto mitinglerini sürdüreceklerini söylemişti.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlendi.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar Pazartesi günü başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmandı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etti. Geçen Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber, AA