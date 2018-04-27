Ermenistan'da iktidar partisinden diyalog sinyali

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Pashinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti.

Başkent Erivan’da muhalefet hareketinin lideri Nikol Pashinyan liderliğindeki muhalefet Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterilerine devam etti.

Meydanda toplanan binlerce kişiye hitap eden Pashinyan, daha önce Ermeni Cumhuriyet Partisinin yetkilendirilmediği için geçici Başbakan Karapetyan’ın kendisiyle görüşmediğini söyledi.

Ancak şimdi partinin Karapetyan’ın yetkilendirdiğini söyleyen Pashinyan, “Biz önerilen müzakere sürecine devam etmeye hazırız. Karapetyan’ı yarın görüşmeye davet ediyorum.” dedi.

Ayrıca Pashinyan, yeniden güç toplama ve göstericilerin dinlenmesi amacıyla Erivan’da yapılacak mitinglere iki gün ara verileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Ermenistan Cumhuriyet Partisinden yapılan açıklamada, Karapetyan’ın Pashinyan ile görüşme yapmak üzere yetkilendirildiği söyleyenerek, “Biz ön şartsız diyalog ve müzakereler için açığız ve hazırız.” denildi.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlendi.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar Pazartesi günü başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmandı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etti. Geçen Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Kaynak: AA