  • 29 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.047
    EURO 4.906
  • BIST 107614.27
    ALTIN 171.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ermenistan’da iktidar partisi başbakan adayı çıkarmayacak

Ermenistan’da iktidar partisi başbakan adayı çıkarmayacak

Ermenistan Cumhuriyet Partisi Basın Sözcüsü Şarmazanov, "Ermenistan Cumhuriyet Partisi parlamentoda yapılacak seçimde başbakanlık için aday göstermemeye karar verdi" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ermenistanda iktidar partisi başbakan adayı çıkarmayacak

Ermenistan'da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin Basın Sözcüsü Eduard Şarmazanov, 1 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Şarmazanov, iç politikadaki durumu dikkate alarak partisinin önceliklerinin devletin çıkarları, güvenliği ve istikrarı olduğunu belirterek “Ermenistan Cumhuriyet Partisi parlamentoda yapılacak seçimde başbakanlık için aday göstermemeye karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Şarmazanov, bütün adayların programlarını tartışacaklarını ve oylamaya kadar pozisyonlarını açıklayacaklarını kaydetti.

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Elk (Çıkış) grubu 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Parlamentoda bir adayın başbakan seçilebilmesi için en az 53 milletvekilinin oyuna ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, Ermenistan, Başbakanlık, aday
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER