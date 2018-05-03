  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Ermenistan'da iktidar, muhalif Paşinyan'la uzlaştı

Ermenistan'da iktidar partisi, muhalefet lideriyle uzlaştı. Parlamento, yeni başbakanı 8 Mayıs'ta seçecek.

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Ermenistanda iktidar, muhalif Paşinyanla uzlaştı

Ermenistan'da iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti'nin lideri, 8 Mayıs'ta parlamentoda yapılacak oylamada üyelerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya partisinin de destek vereceğini, dolayısıyla bu tarihte ülkenin yeni başbakanının seçileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti Başkanı Vahram Bagdasaryan bu açıklamayı, başbakan olmak istediği için haftalar süren protesto eylemlerine liderlik yapan muhalif Nikol Paşinyan'la bugün görüştükten sonra yaptı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bagdasaryan, Paşinyan da olsa, 8 Mayıs'ta parlamenterlerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya destek vereceklerini söyledi.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla başkent Erivan'da gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine 23 Nisan'da istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’la görüşmek istemiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için pazar günü medyanlara çağırmıştı.

Pazar gecesi geç saatlere kadar meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın başbakanlığı lehine sloganlar atmıştı.

Paşinyan, 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılan Başbakanlık seçimi için aday olmuştu.

Ermenistan Parlamentosu'nda Başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılan ancak bu göreve gelmek için yeterli oyu alamayan Paşinyan, taraftarlarına ülkenin her yerinde yolları kapatarak ve genel greve giderek eylem çağrısı yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: seçim, Paşinyan, Ermenistan
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