Ermenistan'da halk yine sokaklarda

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti. Karapetyan ise Paşinyan ile görüşmeyi reddetti.

Karapetyan’ın Sözcüsü Aram Araratyan, Paşinyan’ın görüşme teklifinin bir önceki tekliften farklı olmadığını belirterek “Karapetyan’ın cevabı bir önceki gibi. Tek tarafın gündemini belirlediği, diğer tarafın gündemini sunamadığı müzakereler kabul edilemez” dedi.

Geçici Başbakan Karapetyan'ın kararı sonrası muhalifler yeniden sokağa çıkarak, protesto gösterilerine devam etti.

Görüşme öncesinde müzakerelerin gazetecilerin önünde yapılması şartını getiren Paşinyan, diğer şartlarını şu şekilde aktarmıştı:

“Sarkisyan istifa etti. Kadife Devrimi'nin ilk büyük zaferini kutlamak istiyorum. Fakat gündemimizde başka konular da var. Parlamento halkın gösterdiği adayı başbakan seçecek. Sonra başbakan geçici hükümeti kuracak. Ardından Ermenistan’da mümkün olduğu kadar kısa sürede erken parlamento seçimleri yapılacak.”

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlendi.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, pazartesi günü başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmandı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etti. Geçen Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters