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Ermenistan'da eylemler yerini kutlamalara bıraktı

Ermenistan'da günlerdir süren eylemler Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifa etmesinin ardından yerini kutlamalara bıraktı.

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Ermenistanda eylemler yerini kutlamalara bıraktı

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlendi. Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar dün başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmandı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etti.

Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, kendisiyle birlikte tutuklanan iki siyasetçi ve yaklaşık 200 göstericiyle birlikte serbest bırakıldı.

Ülkenin dört bir yanında kutlama yapıldı.

Daha sonra taraftarlarına hitap eden Paşinyan, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Gözaltılar, Avrupa Birliği'nin de (AB) tepkisini çekmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kutlama, istifa, eylem, Ermenistan, erken seçim
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