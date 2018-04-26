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Buradasınız : » » Ermenistan'da erken seçim tarihi belli oldu

Ermenistan'da erken seçim tarihi belli oldu

Ermenistan Parlamentosu yeni Başbakanı 1 Mayıs'ta seçeceğini internet sitesi üzerinden açıkladı.

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Ermenistanda erken seçim tarihi belli oldu

İki hafta boyunca siyasi krizden etkilenen Ermenistan'ın 1 Mayıs'ta aynı zamanda yeni parlamento seçimleri yapması bekleniyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Ermenistan tarihinde yeni bir bölüm başlatıyor" dedi.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar Pazartesi günü başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başbakanın ve hükümetin istifasını kabul etmişti.

Geçen Pazar günü gözaltına alınıp tutuklanan muhalefet liderlerinden milletvekili Nikol Paşinyan, serbest bırakılmasının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki gösteriler halen yer yer devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: protesto, Ermenistan, erken seçim
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