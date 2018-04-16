  • 16 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.095
    EURO 5.071
  • BIST 110687.74
    ALTIN 177.294
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ermenistan'da binlerce kişi sokağa çıktı

Ermenistan'da binlerce kişi sokağa çıktı

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ermenistanda binlerce kişi sokağa çıktı

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a karşı gösteriler devam ediyor.

Göstericiler, parlamentoya, üniversitelere ve resmi binalara giden ana yolları kapattı. Polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Bazı göstericiler yaralandı. 2008 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilen Serj Sarkisyan, devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi geçen hafta tamamladı. 

Görevi Armen Sarkisyan devraldı. Cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. 

Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa hazırlanması öncesinde, Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapıldı.

Başbakana Cumhurbaşkanından daha fazla yetki verildi. Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın parlamentoda onaylanması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ermenistan, Serj Sarkisyan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER