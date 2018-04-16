Ermenistan'da binlerce kişi sokağa çıktı

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a karşı gösteriler devam ediyor.

Göstericiler, parlamentoya, üniversitelere ve resmi binalara giden ana yolları kapattı. Polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Bazı göstericiler yaralandı. 2008 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilen Serj Sarkisyan, devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi geçen hafta tamamladı.

Görevi Armen Sarkisyan devraldı. Cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti.

Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa hazırlanması öncesinde, Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapıldı.

Başbakana Cumhurbaşkanından daha fazla yetki verildi. Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın parlamentoda onaylanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber